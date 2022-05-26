В Пермском крае простились с военнослужащим, погибшим на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, похороны, поминки, кладбище, искуственные цветы
В Кунгурском районе простились ветераном боевых действий (архивное фото) Фото:

В Кунгурском районе (Пермский край) 26 мая простились со старшим прапорщиком полиции, ветераном боевых действий Станиславом Мартыновым. Мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа.

«С прискорбием сообщаем, что 21 мая 2022 года от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, скоропостижно скончался старший прапорщик полиции Мартынов Станислав Викторович», — написали в официальном сообществе Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте».

Станислав Мартынов родился и вырос в деревне Березовка Кунгурского района. После обучения в лесотехникуме, проходил службу в спецназе в Ростове-на-Дону, затем поступил в ОМОН. Также неоднократно был в горячих точках (Чечня, Дагестан, Украина), отметили в информации.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.

Старший прапорщик полиции Станислав Мартынов погиб 21 мая в ходе спецоперации на Украине
Фото:
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В Кунгурском районе (Пермский край) 26 мая простились со старшим прапорщиком полиции, ветераном боевых действий Станиславом Мартыновым. Мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа. «С прискорбием сообщаем, что 21 мая 2022 года от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, скоропостижно скончался старший прапорщик полиции Мартынов Станислав Викторович», — написали в официальном сообществе Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Станислав Мартынов родился и вырос в деревне Березовка Кунгурского района. После обучения в лесотехникуме, проходил службу в спецназе в Ростове-на-Дону, затем поступил в ОМОН. Также неоднократно был в горячих точках (Чечня, Дагестан, Украина), отметили в информации. По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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