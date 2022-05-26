В Пермском крае простились с военнослужащим, погибшим на Украине

26 мая 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

В Кунгурском районе простились ветераном боевых действий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгурском районе (Пермский край) 26 мая простились со старшим прапорщиком полиции, ветераном боевых действий Станиславом Мартыновым. Мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа. «С прискорбием сообщаем, что 21 мая 2022 года от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, скоропостижно скончался старший прапорщик полиции Мартынов Станислав Викторович», — написали в официальном сообществе Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Станислав Мартынов родился и вырос в деревне Березовка Кунгурского района. После обучения в лесотехникуме, проходил службу в спецназе в Ростове-на-Дону, затем поступил в ОМОН. Также неоднократно был в горячих точках (Чечня, Дагестан, Украина), отметили в информации. По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ. Старший прапорщик полиции Станислав Мартынов погиб 21 мая в ходе спецоперации на Украине Фото: группа «Кунгурский муниципальный округ» во «ВКонтакте»

В Кунгурском районе (Пермский край) 26 мая простились со старшим прапорщиком полиции, ветераном боевых действий Станиславом Мартыновым. Мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, сообщает администрация Кунгурского муниципального округа. «С прискорбием сообщаем, что 21 мая 2022 года от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, скоропостижно скончался старший прапорщик полиции Мартынов Станислав Викторович», — написали в официальном сообществе Кунгурского муниципального округа во «ВКонтакте». Станислав Мартынов родился и вырос в деревне Березовка Кунгурского района. После обучения в лесотехникуме, проходил службу в спецназе в Ростове-на-Дону, затем поступил в ОМОН. Также неоднократно был в горячих точках (Чечня, Дагестан, Украина), отметили в информации. По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.