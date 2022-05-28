Екатеринбуржец из ревности сломал ребра сожительнице

29 мая 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

35-летняя екатеринбурженка попала в больницу с переломом ребер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи больницы №12 в Екатеринбурге обратились 25 мая в полицию с сообщением о пациентке, которая поступила к ним с переломом ребер из дома по улице Замятина. Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента и задержали 34-летнего сожителя пострадавшей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что произошла ссора на фоне ревности, в ходе которой он ударил свою вторую половинку в область ребер», — следует из сообщения УМВД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему планируют избрать меру пресечения.

Врачи больницы №12 в Екатеринбурге обратились 25 мая в полицию с сообщением о пациентке, которая поступила к ним с переломом ребер из дома по улице Замятина. Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента и задержали 34-летнего сожителя пострадавшей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что произошла ссора на фоне ревности, в ходе которой он ударил свою вторую половинку в область ребер», — следует из сообщения УМВД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему планируют избрать меру пресечения.