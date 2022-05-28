28 мая 2022
27 мая 2022

Екатеринбуржец из ревности сломал ребра сожительнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
35-летняя екатеринбурженка попала в больницу с переломом ребер Фото:

Врачи больницы №12 в Екатеринбурге обратились 25 мая в полицию с сообщением о пациентке, которая поступила к ним с переломом ребер из дома по улице Замятина. Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента и задержали 34-летнего сожителя пострадавшей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что произошла ссора на фоне ревности, в ходе которой он ударил свою вторую половинку в область ребер», — следует из сообщения УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему планируют избрать меру пресечения.

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Врачи больницы №12 в Екатеринбурге обратились 25 мая в полицию с сообщением о пациентке, которая поступила к ним с переломом ребер из дома по улице Замятина. Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента и задержали 34-летнего сожителя пострадавшей, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска изобличили и задержали гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что произошла ссора на фоне ревности, в ходе которой он ударил свою вторую половинку в область ребер», — следует из сообщения УМВД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему планируют избрать меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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