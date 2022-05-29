Свердловский электрик получил удар током из-за товарища. «Он кряхтел на столбе»

30 мая 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Мужчину откачали в реанимации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) электрика во время работ сильно ударило током. От электрического разряда он повис на столбе. Перед началом работ другой энергетик должен был обесточить линию, но забыл. К счастью, мужчина остался жив, сообщил очевидец. «Мужчина работает с моим мужем в одной организации. Муж сказал, что в выходной [28 мая] им нужно лезть на столб в садах. После удара током, электрик кряхтел на столбе. Сейчас пострадавший в реанимации, его откачали», — рассказала женщина. Мужчина подцеплял провода на столбе, после чего его ударило током. Садоводы заметили висящего электрика и вызвали скорую помощь. У пострадавшего ожог руки. Ранее URA.RU сообщало о двух трупах, найденных на стройке.

В Волчанске (Свердловская область) электрика во время работ сильно ударило током. От электрического разряда он повис на столбе. Перед началом работ другой энергетик должен был обесточить линию, но забыл. К счастью, мужчина остался жив, сообщил очевидец. «Мужчина работает с моим мужем в одной организации. Муж сказал, что в выходной [28 мая] им нужно лезть на столб в садах. После удара током, электрик кряхтел на столбе. Сейчас пострадавший в реанимации, его откачали», — рассказала женщина. Мужчина подцеплял провода на столбе, после чего его ударило током. Садоводы заметили висящего электрика и вызвали скорую помощь. У пострадавшего ожог руки. Ранее URA.RU сообщало о двух трупах, найденных на стройке.