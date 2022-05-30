Свердловские рабочие повредили могилы на кладбище. Фото

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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
На могилы упали спиленные деревья Фото:

Рабочие, занимающиеся благоустройством кладбища в поселке Маминское (Свердловская область), повалили на могилы деревья. Об этом местные жители рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«Крик души! Посмотрите какой акт вандализма совершили подрядчики, работающие на благоустройстве маминского кладбища. Это могила моих родителей. Ужас», — пишет жительница поселка Эльвира Юсупова.

В группе в соцсети «ВКонтакте» «Книга Жалоб Каменск-Уральский» жители также сообщили о разрушенных могилах. «Это просто ужас! Уборка тополей на кладбище, факт вандализма на лицо. У людей ничего человеческого не осталось, в дальнейшем разговор с этими товарищами в суде», — написал житель села.

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Фото:
Фото:

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Рабочие, занимающиеся благоустройством кладбища в поселке Маминское (Свердловская область), повалили на могилы деревья. Об этом местные жители рассказали в соцсети «ВКонтакте». «Крик души! Посмотрите какой акт вандализма совершили подрядчики, работающие на благоустройстве маминского кладбища. Это могила моих родителей. Ужас», — пишет жительница поселка Эльвира Юсупова. В группе в соцсети «ВКонтакте» «Книга Жалоб Каменск-Уральский» жители также сообщили о разрушенных могилах. «Это просто ужас! Уборка тополей на кладбище, факт вандализма на лицо. У людей ничего человеческого не осталось, в дальнейшем разговор с этими товарищами в суде», — написал житель села.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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