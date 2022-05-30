На могилы упали спиленные деревья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рабочие, занимающиеся благоустройством кладбища в поселке Маминское (Свердловская область), повалили на могилы деревья. Об этом местные жители рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«Крик души! Посмотрите какой акт вандализма совершили подрядчики, работающие на благоустройстве маминского кладбища. Это могила моих родителей. Ужас», — пишет жительница поселка Эльвира Юсупова.

В группе в соцсети «ВКонтакте» «Книга Жалоб Каменск-Уральский» жители также сообщили о разрушенных могилах. «Это просто ужас! Уборка тополей на кладбище, факт вандализма на лицо. У людей ничего человеческого не осталось, в дальнейшем разговор с этими товарищами в суде», — написал житель села.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети