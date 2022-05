Британия и ЕС наложили запрет на страхование судов с нефтью из РФ

Британия и Евросоюз договорились наложить запрет на страхование танкеров, которые доставляют нефть из России. Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на свои источники. Согласно представленным данным, участие в запрете Великобритании заблокирует для РФ главный страховой рынок Lloyd's of London. А также существенно сведет к минимуму возможности по продаже нефти. Греция и Кипр дали согласие на такой запрет только после того, как Великобритания обещала поступить также, сообщили источники издания Financial Times. Вместе с тем, источники отметили, что власти Британии не торопятся комментировать такое решение. Страны «большой семерки» также рассматривают возможный запрет страхования судов, занимающихся доставкой нефти из России. Однако введение подобных мер не планируется вводить в ближайшие полгода, добавил другой источник. Ранее ЕС ввел пять пакетов масштабных санкций против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Сообщалось, что в рамках новых ограничений ЕС также объявил частичное эмбарго на две трети поставок российской нефти. Как отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, Европейский союз может утвердить шестой пакет санкций, предусматривающий эмбарго на танкерные поставки нефти из России, уже 1—2 июня. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на РФ оказывает негативный эффект и на западные страны. Так, например, в США заявили о худшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. Позже американский лидер заявил, что 60-процентная инфляция в Соединенных штатах связана с резким ростом цен на бензин. По мнению Джо Байдена, в этой инфляции виновен начавший спецоперацию на Украине президент РФ Владимир Путин.

