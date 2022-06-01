Аварию «Уральских авиалиний» на кукурузном поле оценили в 3 млрд

Пилот борта «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в кукурузном поле из-за попадания в двигатель птиц Фото: Владимир Шубин © URA.RU

Компания «АльфаСтрахование», застраховавшая севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний», подала в суд на аэропорт в Жуковском и на Летно-исследовательский институт имени Громова из-за происшествия в 2019 году. Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Согласно определению Арбитражного суда Московской области, судебное делопроизводство по иску от «АльфаСтрахование» к АО «Рампорт АК» (Управляющая компания аэропорта в Жуковском) и АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» открыто и первое заседание состоится 12 июля. В качестве третьей стороны по делу привлечена компания «Уральские авиалинии». Суть претензии страховой компании в том, чтобы возместить убытки на сумму 2,9 миллиарда рублей вследствие посадки самолета «Уральских авиалиний» в 2019 году.

В пресс-службе аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что не знают о судебном деле и попросили время для предоставления комментария. В адрес пресс-службы компании «АльфаСтрахование» был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее стало известно, что лайнер A-321 компании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку после взлета в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя и спас сотни пассажиров самолета. По истории героического поступка летчика Дамира Юсупова, в России решили снять кино. Производством фильма про подвиг экипажа «Уральских авиалиний» займется Садик Адреасян. Однако, не все разделяют героизм экипажа — Юсупов может быть заподозрен в ошибках во время пилотирования. Вследствие происшествия авиакомпания «Уральские авиалинии» получила по авиакаско 46,1 млн долларов.

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