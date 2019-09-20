«Уральские авиалинии» получат миллиарды рублей за севший в поле самолет

«Уральские авиалинии» дождутся компенсации от страховщика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Страховая компания выплатит «Уральским авиалиниям» почти три миллиарда рублей за самолет Airbus A321, который 15 августа совершил вынужденную посадку в кукурузном поле. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.

«Страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолет „Уральских авиалиний“ <…> составит 46,1 млн долларов (примерно 2,9 миллиардов рублей — прим. ред.)», — передает данные, полученные от Кабачника, РБК.

Страховщик компенсирует авиакомпании убыток за поврежденный лайнер. При этом выплаты пассажирам, пострадавшим при посадке, в эту сумму не включены. Дозвониться до пресс-службы «Уральских авиалиний» корреспонденту «URA.RU» на момент публикации материала не удалось.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку возле аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, но благодаря профессионализму пилотов авиакатастрофы удалось избежать. Летчик Дамир Юсупов, позже удостоенный звания героя России, спас жизни 233 человек, передает RT.