Турция сменила международное название на более «престижное» 02 июня 2022 в 04:00 Размер текста - 17 + ООН изменила название Турции в международных документах с Turkey на Türkiye Фото: Нина Калинина © URA.RU ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». По словам официального представителя генсека, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Те, в свою очередь, объяснили свое желание стремлением повысить «престиж страны на международной арене». В феврале название столицы сменил Таиланд. Новое официальное наименование бывшего Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». По словам официального представителя генсека, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Те, в свою очередь, объяснили свое желание стремлением повысить «престиж страны на международной арене». В феврале название столицы сменил Таиланд. Новое официальное наименование бывшего Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям