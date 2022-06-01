01 июня 2022

Турция сменила международное название на более «престижное»

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Турция, море, флаг турции
ООН изменила название Турции в международных документах с Turkey на Türkiye Фото:

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». По словам официального представителя генсека, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Те, в свою очередь, объяснили свое желание стремлением повысить «престиж страны на международной арене».

В феврале название столицы сменил Таиланд. Новое официальное наименование бывшего Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

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ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», — цитирует Дюжаррика РИА «Новости». По словам официального представителя генсека, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Те, в свою очередь, объяснили свое желание стремлением повысить «престиж страны на международной арене». В феврале название столицы сменил Таиланд. Новое официальное наименование бывшего Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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