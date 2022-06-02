В Перми снесут магазин «Строительный двор»

Самовольно построенное здание магазина «Строительный двор» снесут в Перми. Об этом сообщается на сайте УФСПП по Пермскому краю.
Суд удовлетворил иск администрации Мотовилихинского района о сносе самовольно построенного здания магазина по улице Соликамской, 279. Решение суда было передано судебным приставам, но в отведенный для добровольного исполнения решения срок, здание не было демонтировано. «В отношении организации ООО „Роса“ было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Позже судебные приставы провели проверку, согласно которой здание не снесено, и в нем продолжается торговля. При этом компания оплатила все наложенные штрафы. Работа УФСПП по исполнению решения суда о сносе здания продолжается.
Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время в Перми закроется единственный магазин «Декатлон». По предварительной информации, это произойдет в конце июня.
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Самовольно построенное здание магазина «Строительный двор» снесут в Перми. Об этом сообщается на сайте УФСПП по Пермскому краю. Суд удовлетворил иск администрации Мотовилихинского района о сносе самовольно построенного здания магазина по улице Соликамской, 279. Решение суда было передано судебным приставам, но в отведенный для добровольного исполнения решения срок, здание не было демонтировано. «В отношении организации ООО „Роса“ было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Позже судебные приставы провели проверку, согласно которой здание не снесено, и в нем продолжается торговля. При этом компания оплатила все наложенные штрафы. Работа УФСПП по исполнению решения суда о сносе здания продолжается. Ранее URA.RU писало о том, что в ближайшее время в Перми закроется единственный магазин «Декатлон». По предварительной информации, это произойдет в конце июня.