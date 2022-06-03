Квартиру свердловчанина затопило отходами из канализации. Фото

04 июня 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) затопило канализационными отходами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) житель пожаловался, что его квартиру затопило отходами из канализации. Об этом свердловчанин рассказал в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». «Мою квартиру по улице Фрунзе затопило канализацией. Соседи, пока я был на работе, совместными усилиями топили меня, поэтому вернувшись домой я обнаружил полный унитаз, ванную и пол в отходах их жизнедеятельности», — рассказал мужчина. Вернувшись с работы, свердловчанин обнаружил в своей квартире отходы, которые поступали из канализации. Мужчина вызвал аварийную службу, сантехники приехали за десять минут. Спустя час работы пробить затор удалось, и вода постепенно стала уходить. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской канализации обнаружили незаконный слив стоков во время внеплановой проверки ассенизаторов. Также агентство рассказывало, что свердловчане сливали нефтеперерабатывающие отходы на земельном участке в республике Татарстан. Придя с работы, мужчина обнаружил в ванной комнате канализационные отходы Фото: сообщество «Вечерний Краснотурьинск» Спустя час сантехники исправили ситуацию Фото: сообщество «Вечерний Краснотурьинск» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Краснотурьинске (Свердловская область) житель пожаловался, что его квартиру затопило отходами из канализации. Об этом свердловчанин рассказал в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». «Мою квартиру по улице Фрунзе затопило канализацией. Соседи, пока я был на работе, совместными усилиями топили меня, поэтому вернувшись домой я обнаружил полный унитаз, ванную и пол в отходах их жизнедеятельности», — рассказал мужчина. Вернувшись с работы, свердловчанин обнаружил в своей квартире отходы, которые поступали из канализации. Мужчина вызвал аварийную службу, сантехники приехали за десять минут. Спустя час работы пробить затор удалось, и вода постепенно стала уходить. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской канализации обнаружили незаконный слив стоков во время внеплановой проверки ассенизаторов. Также агентство рассказывало, что свердловчане сливали нефтеперерабатывающие отходы на земельном участке в республике Татарстан.