03 июня 2022

Квартиру свердловчанина затопило отходами из канализации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Краснотурьинска (Свердловская область) затопило канализационными отходами Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) житель пожаловался, что его квартиру затопило отходами из канализации. Об этом свердловчанин рассказал в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мою квартиру по улице Фрунзе затопило канализацией. Соседи, пока я был на работе, совместными усилиями топили меня, поэтому вернувшись домой я обнаружил полный унитаз, ванную и пол в отходах их жизнедеятельности», — рассказал мужчина.

Вернувшись с работы, свердловчанин обнаружил в своей квартире отходы, которые поступали из канализации. Мужчина вызвал аварийную службу, сантехники приехали за десять минут. Спустя час работы пробить затор удалось, и вода постепенно стала уходить.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской канализации обнаружили незаконный слив стоков во время внеплановой проверки ассенизаторов. Также агентство рассказывало, что свердловчане сливали нефтеперерабатывающие отходы на земельном участке в республике Татарстан.

Придя с работы, мужчина обнаружил в ванной комнате канализационные отходы
Фото:
Спустя час сантехники исправили ситуацию
Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) житель пожаловался, что его квартиру затопило отходами из канализации. Об этом свердловчанин рассказал в сообществе «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». «Мою квартиру по улице Фрунзе затопило канализацией. Соседи, пока я был на работе, совместными усилиями топили меня, поэтому вернувшись домой я обнаружил полный унитаз, ванную и пол в отходах их жизнедеятельности», — рассказал мужчина. Вернувшись с работы, свердловчанин обнаружил в своей квартире отходы, которые поступали из канализации. Мужчина вызвал аварийную службу, сантехники приехали за десять минут. Спустя час работы пробить затор удалось, и вода постепенно стала уходить. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургской канализации обнаружили незаконный слив стоков во время внеплановой проверки ассенизаторов. Также агентство рассказывало, что свердловчане сливали нефтеперерабатывающие отходы на земельном участке в республике Татарстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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