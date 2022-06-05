Правительство РФ выделило средства на субсидии детям ХМАО и ЯНАО

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Дополнительное субсидирование связано у уточнением числа получателей выплат Фото:

Правительство РФ выделяет 5.6 млрд. рублей для выплат субсидий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительные средства выделяются ХМАО, ЯНАО и Республике Дагестан, сообщает пресс-служба правительства РФ на официальном портале.

«Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Дагестан для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей», — сообщается на сайте правительства.

Выделение дополнительных средств на субсидии обусловлено необходимостью уточнить число получателей выплат в данных регионах. Выплаты на детей от 3 до 7 лет введены Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Размеры выплат составляют от 50 до 100 процентов прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода семьи.

Ранее URA.RU рассказало о проекте поддержки россиян с детьми от партии «Единая Россия». Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны.

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Правительство РФ выделяет 5.6 млрд. рублей для выплат субсидий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительные средства выделяются ХМАО, ЯНАО и Республике Дагестан, сообщает пресс-служба правительства РФ на официальном портале. «Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Дагестан для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей», — сообщается на сайте правительства. Выделение дополнительных средств на субсидии обусловлено необходимостью уточнить число получателей выплат в данных регионах. Выплаты на детей от 3 до 7 лет введены Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Размеры выплат составляют от 50 до 100 процентов прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода семьи. Ранее URA.RU рассказало о проекте поддержки россиян с детьми от партии «Единая Россия». Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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