Правительство РФ выделило средства на субсидии детям ХМАО и ЯНАО

05 июня 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Дополнительное субсидирование связано у уточнением числа получателей выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ выделяет 5.6 млрд. рублей для выплат субсидий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительные средства выделяются ХМАО, ЯНАО и Республике Дагестан, сообщает пресс-служба правительства РФ на официальном портале. «Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Дагестан для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей», — сообщается на сайте правительства. Выделение дополнительных средств на субсидии обусловлено необходимостью уточнить число получателей выплат в данных регионах. Выплаты на детей от 3 до 7 лет введены Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Размеры выплат составляют от 50 до 100 процентов прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода семьи. Ранее URA.RU рассказало о проекте поддержки россиян с детьми от партии «Единая Россия». Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Правительство РФ выделяет 5.6 млрд. рублей для выплат субсидий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дополнительные средства выделяются ХМАО, ЯНАО и Республике Дагестан, сообщает пресс-служба правительства РФ на официальном портале. «Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Дагестан для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей», — сообщается на сайте правительства. Выделение дополнительных средств на субсидии обусловлено необходимостью уточнить число получателей выплат в данных регионах. Выплаты на детей от 3 до 7 лет введены Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Размеры выплат составляют от 50 до 100 процентов прожиточного минимума, в зависимости от уровня дохода семьи. Ранее URA.RU рассказало о проекте поддержки россиян с детьми от партии «Единая Россия». Проект «Качество детства» будет решать вопросы социальной политики в каждом регионе страны.