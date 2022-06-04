Губернатор Махонин перечислил, как власти спасают экологию края

Глава Пермского края Махонин назвал меры по спасению экологии Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин в День эколога назвал основные приоритеты в работе по сохранению природы Пермского края. Соответствующий пост появился 5 июня в личном telegram-канале губернатора Прикамья.

«Приняли знаковый для региона закон „Об озелененных территориях“, позволяющий сохранить благоприятную экологическую обстановку в городах, где активно ведется строительство. Боремся с несанкционированными свалками, занимаемся вопросами раздельного сбора мусора и переработки отходов, очищаем прибрежные территории и русла рек, озеленяем города», — информировал глава края. Также Махонин поблагодарил работников природоохранных организаций Пермского края за их вклад в сохранение экологии.

Чтобы сберечь природу, губернатор предлагает «объединить усилия власти, бизнеса, общественных организаций, волонтеров и всех жителей». Между тем, в последнем национальном экологическом рейтинге Пермский край опустился на одну строчку ниже. Теперь по состоянию экологии край занимает 30-е место среди 85 регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин анонсировал старт уникального проекта. Также губернатор пообещал в июне индексировать социальные выплаты.