Одним из выстрелов был смертельно ранен 36-летний мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ачитском районе (Свердловская область) вынесли приговор по уголовному делу о причинении смерти на охоте. Мужчина случайно убил человека, когда целился в лося. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.

«Подсудимый во время охоты произвел выстрелы из огнестрельного охотничьего оружия в лося. Одним из выстрелов был смертельно ранен 36-летний мужчина. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Доказательства, предоставленные в суде, признаны достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, 1986 г. р. Он признан виновным в совершении непредумышленного преступления. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься охотой на тот же срок», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о ЧП на охоте поступило в тот же день в отдел полиции №26 МО МВД России «Красноуфимский». «Сыщики уголовного розыска вместе со следователями СКР незамедлительно прибыли на место происшествия, где самозарядный охотничий карабин „Тигр“, из которого был произведен роковой выстрел, был изъят», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что охотника из Троицка осудили за убийство егеря Петра Уряшева. Подсудимый в ноябре 2018 года, находясь рядом с деревней Погорелка Еткульского района, на почве конфликта причинил тяжкий вред здоровью Уряшева, повлекший по неосторожности его смерть. После этого мужчина со своим братом угнали автомобиль егеря и сожгли его, чтобы избавиться от улик.

Свердловский охотник случайно убил мужчину, когда целился в лося Фото: СКР по Свердловской области

Мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы Фото: СКР по Свердловской области

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