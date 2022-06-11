Житель Нижнего Тагила спускался от соседей с пятого этажа по простыням Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила спустился с пятого этажа в свою квартиру этажом ниже при помощи простыней. Об этом рассказал очевидец.

«Вот так мужик штурмует свою квартиру. На этот раз все закончилось благополучно для тагильского Карлсона», — поделился эмоциями очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Спускающегося по простыням мужчину заметили в микрорайоне Вагонка на улице Ильича, 74. Жителям дома напротив тагильчанин ответил, что не может попасть в свою квартиру, поэтому выбрал такой способ.

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