11 июня 2022

Тагильчанин спустился с пятого этажа в свою квартиру по простыням. «Тагильский Карлсон»

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Житель Нижнего Тагила спускался от соседей с пятого этажа по простыням Фото:

Житель Нижнего Тагила спустился с пятого этажа в свою квартиру этажом ниже при помощи простыней. Об этом рассказал очевидец.

«Вот так мужик штурмует свою квартиру. На этот раз все закончилось благополучно для тагильского Карлсона», — поделился эмоциями очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Спускающегося по простыням мужчину заметили в микрорайоне Вагонка на улице Ильича, 74. Жителям дома напротив тагильчанин ответил, что не может попасть в свою квартиру, поэтому выбрал такой способ.

Ранее URA.RU сообщало о внезапно появившемся кабане на улицах Нижнего Тагила, который напугал жителей. Также агентство рассказывало о девочке, упавшей с горки на набережной Нижнетагильского пруда.

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Житель Нижнего Тагила спустился с пятого этажа в свою квартиру этажом ниже при помощи простыней. Об этом рассказал очевидец. «Вот так мужик штурмует свою квартиру. На этот раз все закончилось благополучно для тагильского Карлсона», — поделился эмоциями очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Спускающегося по простыням мужчину заметили в микрорайоне Вагонка на улице Ильича, 74. Жителям дома напротив тагильчанин ответил, что не может попасть в свою квартиру, поэтому выбрал такой способ. Ранее URA.RU сообщало о внезапно появившемся кабане на улицах Нижнего Тагила, который напугал жителей. Также агентство рассказывало о девочке, упавшей с горки на набережной Нижнетагильского пруда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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