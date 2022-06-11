Аукцион объявлен администрацией Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске объявлен контракт на 52 млн рублей на замену километра асфальта на путепроводе Челябинск-главный, соединяющий Ленинский и Советский районы города над железнодорожными путями. Об этом говорится в документации аукциона в сервисе СБИС.

«Выполнение работ по ремонту проезжей части путепровода через ж/д пути станции Челябинск-Главный и улицы Игуменка до улицы Доватора стартует с начальной ценой 52 миллиона 227 тысяч 322 рубля», — говорится в документах электронного аукциона.

По данным сервиса СБИС, за эти деньги подрядчик должен срезать старый асфальт на высоту пять сантиметров, аккуратно разобрать покрытие в районе швов и ливневок с последующей заливкой выравнивающего слоя и укладкой нового асфальта высотой также пять сантиметров. На покрытие также потребуется нанести разметку.

Площадь работ составляет около 40 тысяч квадратных метров, протяженность — один километр. Заявки принимаются до 17 июня, работы должны быть сданы 20 сентября.

Стартовая цена аукциона превышает 52 миллиона рублей Скрин сервиса СБИС