11 июня 2022
10 июня 2022

В Челябинске заменят километр асфальта за 52 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион объявлен администрацией Челябинска (фото из архива) Фото:

В Челябинске объявлен контракт на 52 млн рублей на замену километра асфальта на путепроводе Челябинск-главный, соединяющий Ленинский и Советский районы города над железнодорожными путями. Об этом говорится в документации аукциона в сервисе СБИС.

«Выполнение работ по ремонту проезжей части путепровода через ж/д пути станции Челябинск-Главный и улицы Игуменка до улицы Доватора стартует с начальной ценой 52 миллиона 227 тысяч 322 рубля», — говорится в документах электронного аукциона.

По данным сервиса СБИС, за эти деньги подрядчик должен срезать старый асфальт на высоту пять сантиметров, аккуратно разобрать покрытие в районе швов и ливневок с последующей заливкой выравнивающего слоя и укладкой нового асфальта высотой также пять сантиметров. На покрытие также потребуется нанести разметку.

Площадь работ составляет около 40 тысяч квадратных метров, протяженность — один километр. Заявки принимаются до 17 июня, работы должны быть сданы 20 сентября.

Стартовая цена аукциона превышает 52 миллиона рублей

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В Челябинске объявлен контракт на 52 млн рублей на замену километра асфальта на путепроводе Челябинск-главный, соединяющий Ленинский и Советский районы города над железнодорожными путями. Об этом говорится в документации аукциона в сервисе СБИС. «Выполнение работ по ремонту проезжей части путепровода через ж/д пути станции Челябинск-Главный и улицы Игуменка до улицы Доватора стартует с начальной ценой 52 миллиона 227 тысяч 322 рубля», — говорится в документах электронного аукциона. По данным сервиса СБИС, за эти деньги подрядчик должен срезать старый асфальт на высоту пять сантиметров, аккуратно разобрать покрытие в районе швов и ливневок с последующей заливкой выравнивающего слоя и укладкой нового асфальта высотой также пять сантиметров. На покрытие также потребуется нанести разметку. Площадь работ составляет около 40 тысяч квадратных метров, протяженность — один километр. Заявки принимаются до 17 июня, работы должны быть сданы 20 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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