12 июня 2022

На въезде в Екатеринбург из-за ДТП и ремонта скопилась пробка. Скрин, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка, развязка луганская объездная
Автомобилисты стоят на Тюменском тракте на въезде в Екатеринбург Фото:

На въезде в Екатеринбург на Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Там произошла авария, сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Усложняет дорожную ситуацию и ремонт.

«На Тюменском тракте произошло столкновение четырех машин, все ехали в попутном направлении. Без пострадавших», — рассказали в ГИБДД. По информации сервиса «Яндекс.Карты», автомобилисты стоят в пробке от станции «Глубокое» до поворота на Поварню. Протяженность пробки примерно пять километров.

На участке также идет ремонт дороги. «На 13—29-м км автодороги Р-351 производятся дорожные работы. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора» на картах сервиса.

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Протяженность пробки примерно пять километров

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На въезде в Екатеринбург на Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Там произошла авария, сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Усложняет дорожную ситуацию и ремонт. «На Тюменском тракте произошло столкновение четырех машин, все ехали в попутном направлении. Без пострадавших», — рассказали в ГИБДД. По информации сервиса «Яндекс.Карты», автомобилисты стоят в пробке от станции «Глубокое» до поворота на Поварню. Протяженность пробки примерно пять километров. На участке также идет ремонт дороги. «На 13—29-м км автодороги Р-351 производятся дорожные работы. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора» на картах сервиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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