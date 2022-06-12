На въезде в Екатеринбург на Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Там произошла авария, сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Усложняет дорожную ситуацию и ремонт.
«На Тюменском тракте произошло столкновение четырех машин, все ехали в попутном направлении. Без пострадавших», — рассказали в ГИБДД. По информации сервиса «Яндекс.Карты», автомобилисты стоят в пробке от станции «Глубокое» до поворота на Поварню. Протяженность пробки примерно пять километров.
На участке также идет ремонт дороги. «На 13—29-м км автодороги Р-351 производятся дорожные работы. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора» на картах сервиса.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Протяженность пробки примерно пять километров
Скрин «Яндекс.Карты»
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На въезде в Екатеринбург на Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка. Там произошла авария, сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. Усложняет дорожную ситуацию и ремонт. «На Тюменском тракте произошло столкновение четырех машин, все ехали в попутном направлении. Без пострадавших», — рассказали в ГИБДД. По информации сервиса «Яндекс.Карты», автомобилисты стоят в пробке от станции «Глубокое» до поворота на Поварню. Протяженность пробки примерно пять километров. На участке также идет ремонт дороги. «На 13—29-м км автодороги Р-351 производятся дорожные работы. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора» на картах сервиса.