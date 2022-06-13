У приговоренного наемника из Марокко нашли гражданство Украины

14 июня 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Приговоренный к смертной казне марокканец является гражданином Украины Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отец марокканца Брагима Саадуна, ранее приговоренного в ДНР к смертной казни, заявил о наличии у сына украинского гражданства. По его словам, военнослужащий сдался в плен добровольно, поэтому имеет статус военнопленного, а не наемника. «Марокканский боец [Саадун] получил украинское гражданство в 2020 году после прохождения года военной подготовки в качестве требования для доступа к исследованиям в области аэрокосмических технологий в университете в Киеве», — приводит Reuters слова отца. В связи с этим родитель потребовал судить Сааудуна «как военнопленного», а не наемника. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко, Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Военные эксперты объясняли, что иностранные наемники не подпадают под действия Женевской конвенции, не могут пользоваться статусом военнопленных и поэтому их нельзя обменять. Вместе с этим, власти ДНР не видят оснований для помилования осужденных. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Отец марокканца Брагима Саадуна, ранее приговоренного в ДНР к смертной казни, заявил о наличии у сына украинского гражданства. По его словам, военнослужащий сдался в плен добровольно, поэтому имеет статус военнопленного, а не наемника. «Марокканский боец [Саадун] получил украинское гражданство в 2020 году после прохождения года военной подготовки в качестве требования для доступа к исследованиям в области аэрокосмических технологий в университете в Киеве», — приводит Reuters слова отца. В связи с этим родитель потребовал судить Сааудуна «как военнопленного», а не наемника. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников, граждан Великобритании и Марокко, Эйдена Эслина, Шона Пиннера, Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме, попытках насильственного захвата власти. Военные эксперты объясняли, что иностранные наемники не подпадают под действия Женевской конвенции, не могут пользоваться статусом военнопленных и поэтому их нельзя обменять. Вместе с этим, власти ДНР не видят оснований для помилования осужденных. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов.