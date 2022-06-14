Минфин РФ скрыл бюджетную отчетность, чтобы избежать санкций

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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
Минфин РФ перестал публиковать бюджетную отчетность Фото:

В Министерстве финансов РФ приняли решение ограничить публикацию данных о бюджетной отчетности. В министерстве заявили, что таким образом хотят избежать введения дополнительных санкций.

«Минфин России сообщил, что ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций. В сегодняшней публикации министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны и о величине бюджетного профицита», — сообщает РИА «Новости».

Согласно последнему отчету Минфина, с января по апрель 2022 года бюджет России испытал дефицит в 764 198,3 млн рублей и 277 001,2 млн рублей. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств.

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В Министерстве финансов РФ приняли решение ограничить публикацию данных о бюджетной отчетности. В министерстве заявили, что таким образом хотят избежать введения дополнительных санкций. «Минфин России сообщил, что ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций. В сегодняшней публикации министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны и о величине бюджетного профицита», — сообщает РИА «Новости». Согласно последнему отчету Минфина, с января по апрель 2022 года бюджет России испытал дефицит в 764 198,3 млн рублей и 277 001,2 млн рублей. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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