Минфин РФ скрыл бюджетную отчетность, чтобы избежать санкций

В Министерстве финансов РФ приняли решение ограничить публикацию данных о бюджетной отчетности. В министерстве заявили, что таким образом хотят избежать введения дополнительных санкций.
«Минфин России сообщил, что ограничивает публикацию данных по бюджетной отчетности, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций. В сегодняшней публикации министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны и о величине бюджетного профицита», — сообщает РИА «Новости».
Согласно последнему отчету Минфина, с января по апрель 2022 года бюджет России испытал дефицит в 764 198,3 млн рублей и 277 001,2 млн рублей. При этом доходы от налогов россиян составили чуть более 40% от запланированных за год средств.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал