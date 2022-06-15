На трассе Пермь — Екатеринбург восстановили рухнувший переход

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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, проезжая часть, надземный переход
Пешеходный путепровод введут в эксплуатацию в конце октября Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург восстановили надземный пешеходный переход, который снес в сентябре 2021 года грузовик. О возвращении массивной конструкции на прежнее место сообщили в telegram-канале пресс-службы министерства транспорта Пермского края.

«Как рассказали в ФКУ Упрдор „Прикамье“, для того, чтобы вернуть переход на место, дорожникам пришлось использовать спецтехнику повышенной грузоподъемности. Пешеходный переход весом почти 47 тонн и длиной 39 метров устанавливали более 4 часов. На время работ движение на этом участке было полностью перекрыто», — сообщили в министерстве.

Пешеходный путепровод вновь введут в эксплуатацию в конце октября. Ранее URA.RU рассказывало, что 28 сентября 2021 года водитель грузовика не опустил кузов и снес переход. Конструкция рухнула на грузовик и «Газель», которая в этот момент также оказалась под мостом. Водители обеих машин погибли.

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На трассе Пермь — Екатеринбург восстановили надземный пешеходный переход, который снес в сентябре 2021 года грузовик. О возвращении массивной конструкции на прежнее место сообщили в telegram-канале пресс-службы министерства транспорта Пермского края. «Как рассказали в ФКУ Упрдор „Прикамье“, для того, чтобы вернуть переход на место, дорожникам пришлось использовать спецтехнику повышенной грузоподъемности. Пешеходный переход весом почти 47 тонн и длиной 39 метров устанавливали более 4 часов. На время работ движение на этом участке было полностью перекрыто», — сообщили в министерстве. Пешеходный путепровод вновь введут в эксплуатацию в конце октября. Ранее URA.RU рассказывало, что 28 сентября 2021 года водитель грузовика не опустил кузов и снес переход. Конструкция рухнула на грузовик и «Газель», которая в этот момент также оказалась под мостом. Водители обеих машин погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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