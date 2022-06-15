Макрон: ситуация в Приднестровье не мешает Молдавии вступить в ЕС

Франция готова поддержать Молдову во вступлении в Евросоюз, несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом в заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Молдовы Майей Санду.
«Желание Молдовы присоединиться к европейской семье вполне законно. Запрос будет обсуждаться на основе мнения Европейской комиссии», — приводит слова Макрона молдавское информационное агентство IPN.
Президент Франции подчеркнул, что его визит призван продемонстрировать решимость укрепить отношения ЕС с Молдовой. Он отметил, что готов предоставить Молдове гарантии сотрудничества, которые не заменяют процесс присоединения страны к ЕС, а дополняют его.
Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 22 апреля Молдавия передала первую часть заполненной анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, 12 мая посол ЕС получил вторую часть опросника. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз.
Конфликт в Приднестровье начался 30 лет назад. 2 марта 1992 года отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на российскую армию. На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, пишет RT.
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