Макрон: ситуация в Приднестровье не мешает Молдавии вступить в ЕС

15 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявил о поддержке Молдовы Фото: Официальный сайт Президента РФ Франция готова поддержать Молдову во вступлении в Евросоюз, несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом в заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Молдовы Майей Санду. «Желание Молдовы присоединиться к европейской семье вполне законно. Запрос будет обсуждаться на основе мнения Европейской комиссии», — приводит слова Макрона молдавское информационное агентство IPN. Президент Франции подчеркнул, что его визит призван продемонстрировать решимость укрепить отношения ЕС с Молдовой. Он отметил, что готов предоставить Молдове гарантии сотрудничества, которые не заменяют процесс присоединения страны к ЕС, а дополняют его. Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 22 апреля Молдавия передала первую часть заполненной анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, 12 мая посол ЕС получил вторую часть опросника. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Конфликт в Приднестровье начался 30 лет назад. 2 марта 1992 года отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на российскую армию. На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Франция готова поддержать Молдову во вступлении в Евросоюз, несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом в заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Молдовы Майей Санду. «Желание Молдовы присоединиться к европейской семье вполне законно. Запрос будет обсуждаться на основе мнения Европейской комиссии», — приводит слова Макрона молдавское информационное агентство IPN. Президент Франции подчеркнул, что его визит призван продемонстрировать решимость укрепить отношения ЕС с Молдовой. Он отметил, что готов предоставить Молдове гарантии сотрудничества, которые не заменяют процесс присоединения страны к ЕС, а дополняют его. Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 22 апреля Молдавия передала первую часть заполненной анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, 12 мая посол ЕС получил вторую часть опросника. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Конфликт в Приднестровье начался 30 лет назад. 2 марта 1992 года отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на российскую армию. На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, пишет RT.