Макрон: ситуация в Приднестровье не мешает Молдавии вступить в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон заявил о поддержке Молдовы Фото:

Франция готова поддержать Молдову во вступлении в Евросоюз, несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом в заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Молдовы Майей Санду.

«Желание Молдовы присоединиться к европейской семье вполне законно. Запрос будет обсуждаться на основе мнения Европейской комиссии», — приводит слова Макрона молдавское информационное агентство IPN.

Президент Франции подчеркнул, что его визит призван продемонстрировать решимость укрепить отношения ЕС с Молдовой. Он отметил, что готов предоставить Молдове гарантии сотрудничества, которые не заменяют процесс присоединения страны к ЕС, а дополняют его.

Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 22 апреля Молдавия передала первую часть заполненной анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, 12 мая посол ЕС получил вторую часть опросника. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз.

Конфликт в Приднестровье начался 30 лет назад. 2 марта 1992 года отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на российскую армию. На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Франция готова поддержать Молдову во вступлении в Евросоюз, несмотря на конфликт в Приднестровье. Об этом в заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Молдовы Майей Санду. «Желание Молдовы присоединиться к европейской семье вполне законно. Запрос будет обсуждаться на основе мнения Европейской комиссии», — приводит слова Макрона молдавское информационное агентство IPN. Президент Франции подчеркнул, что его визит призван продемонстрировать решимость укрепить отношения ЕС с Молдовой. Он отметил, что готов предоставить Молдове гарантии сотрудничества, которые не заменяют процесс присоединения страны к ЕС, а дополняют его. Страна подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией. 22 апреля Молдавия передала первую часть заполненной анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, 12 мая посол ЕС получил вторую часть опросника. 5 мая Европарламент сообщил, что принял заявку Молдавии на вступление в Евросоюз. Конфликт в Приднестровье начался 30 лет назад. 2 марта 1992 года отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на российскую армию. На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...