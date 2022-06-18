Жена Байдена запретила ему общаться с журналистами

Жена Джо Байдена увела его с пресс-конференции с журналистами Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Жена президента США Джо Байдена Джилл не дала мужу общаться с журналистами и увела его с лужайки Белого дома. Об этом сообщает американский телеканал C-SPAN, журналисты которого присутствовали на пресс-конференции Байдена.

Американский президент отвечал на вопросы журналистов возле Белого дома. В разгар пресс-конференции Джилл Байден подошла к журналистам, сказала «извините, нам пора», взяла мужа под руку и увела его, не давая ему договорить.

Ранее в эфир американских телеканалов случайно попали указания Джилл Байден своему мужу. Жена американского президента подсказала растерявшемуся мужу, что нужно помахать публике рукой после выступления.