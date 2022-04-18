18 апреля 2022

Указания Байдену от жены случайно попали в эфир

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Жена Байдена подсказала ему, что нужно сделать после выступления на пасхальной церемонии Фото:

Жена лидера Америки Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой после выступления. Ее слова прозвучали в онлайн-трансляции праздничной католической пасхальной церемонии.

«Маши, маши», — подсказала Байдену его жена, чьи слова услышали все, так как рядом с ней стоял включенный микрофон, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Кроме того, известно, что за несколько часов до этого Байден, читая книжку детям, пошутил, что ему не разрешают читать.

Американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Также однажды он перепутал Украину и Китай во время выступления.

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Жена лидера Америки Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой после выступления. Ее слова прозвучали в онлайн-трансляции праздничной католической пасхальной церемонии. «Маши, маши», — подсказала Байдену его жена, чьи слова услышали все, так как рядом с ней стоял включенный микрофон, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Кроме того, известно, что за несколько часов до этого Байден, читая книжку детям, пошутил, что ему не разрешают читать. Американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Также однажды он перепутал Украину и Китай во время выступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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