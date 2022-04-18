Указания Байдену от жены случайно попали в эфир 19 апреля 2022 в 02:23 Размер текста - 17 + Жена Байдена подсказала ему, что нужно сделать после выступления на пасхальной церемонии Фото: Patrick Semansky AP/TASS Жена лидера Америки Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой после выступления. Ее слова прозвучали в онлайн-трансляции праздничной католической пасхальной церемонии. «Маши, маши», — подсказала Байдену его жена, чьи слова услышали все, так как рядом с ней стоял включенный микрофон, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Кроме того, известно, что за несколько часов до этого Байден, читая книжку детям, пошутил, что ему не разрешают читать. Американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Также однажды он перепутал Украину и Китай во время выступления. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Жена лидера Америки Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой после выступления. Ее слова прозвучали в онлайн-трансляции праздничной католической пасхальной церемонии. «Маши, маши», — подсказала Байдену его жена, чьи слова услышали все, так как рядом с ней стоял включенный микрофон, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Кроме того, известно, что за несколько часов до этого Байден, читая книжку детям, пошутил, что ему не разрешают читать. Американский лидер стал часто попадать в конфузные ситуации, что заставляет начать сомневаться в его умственных способностях. Например, 15 апреля он не смог найти выход со сцены и потерялся в пространстве после своего выступления. Также однажды он перепутал Украину и Китай во время выступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям