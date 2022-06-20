20 июня 2022

Из Екатеринбурга запустят рейсы в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван Фото:

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван (Армения). Информация появилась на сайте перевозчика.

«Авиакомпания „Россия“ в рамках регулярного расписания приступает к выполнению полетов в Ереван из Екатеринбурга. Теперь у пассажиров, желающих отправиться в Армению и проживающих не в столице, а в других городах страны, есть возможность воспользоваться прямыми рейсами „России“ в столицу Армении», — сказано в сообщении.

Раньше из Екатеринбурга осуществлялось 5 вылетов в неделю, а теперь — целых 9. Летать будут «Россия» и «RedWinds». Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю.

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Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван (Армения). Информация появилась на сайте перевозчика. «Авиакомпания „Россия“ в рамках регулярного расписания приступает к выполнению полетов в Ереван из Екатеринбурга. Теперь у пассажиров, желающих отправиться в Армению и проживающих не в столице, а в других городах страны, есть возможность воспользоваться прямыми рейсами „России“ в столицу Армении», — сказано в сообщении. Раньше из Екатеринбурга осуществлялось 5 вылетов в неделю, а теперь — целых 9. Летать будут «Россия» и «RedWinds». Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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