Из Екатеринбурга запустят рейсы в Армению

Авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван (Армения). Информация появилась на сайте перевозчика.

«Авиакомпания „Россия“ в рамках регулярного расписания приступает к выполнению полетов в Ереван из Екатеринбурга. Теперь у пассажиров, желающих отправиться в Армению и проживающих не в столице, а в других городах страны, есть возможность воспользоваться прямыми рейсами „России“ в столицу Армении», — сказано в сообщении.

Раньше из Екатеринбурга осуществлялось 5 вылетов в неделю, а теперь — целых 9. Летать будут «Россия» и «RedWinds». Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю.