Ученые со всей России будут обучать биологов в глуши ХМАО

Главная тема курсов — метод молекулярной идентификации баркодинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО приедут ученые ведущих научных центров страны, чтобы преподавать в летней молекулярной школе. Югорский госуниверситет организовал курсы для студентов и практикующих биологов на базе двух удаленных научных стационаров. Об этом URA.RU рассказала руководитель проекта — сотрудник ЮГУ Нина Филиппова.

«Обучение будет проходить на двух стационарах. Это как полевая работа, так и лабораторная практика, а также лекции. Один стационар расположен в поселке Шапша, недалеко от Ханты-Мансийска, а вторая полевая станция Мухрино у нас находится в болотном массиве. Планируется, что преподаватели приедут из разных городов, например Томска (Биологического института), Москвы (МГУ) и лаборатории Ботанического института имени Комарова (Санкт-Петербург)», — рассказала корреспонденту URA.RU Филиппова.

Главной темой курсов станет баркодинг — научный метод, позволяющий по небольшому фрагменту ткани оперативно определить, к какому виду относится организм. «Но в ходе курсов мы будем, конечно, и классическими методами работать: наблюдение за биоразнообразием, сбор коллекции грибов и растений, чтобы молекулярными методами определять их разнообразие», — добавляет Филиппова.

Курсы пройдут с 25 по 29 июля, но регистрация продлится до конца этой недели — 26 июня. Организаторы обеспечивают участникам бесплатное проживание и проезд к научному стационару во время учебы. Расходы авторам проекта на создание курсов и лаборатории удалось покрыть благодаря гранту губернатора ХМАО и участию вуза в нацпроекте «Наука и университеты».

Для того, чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых.

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