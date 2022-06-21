Свердловский губернатор пригласил Путина в Екатеринбург

Евгений Куйвашев предложил Владимиру Путину посетить Урал осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев позвал президента РФ Владимира Путина на международный строительный форум 100+ TechnoBuild, который пройдет в середине октября в Екатеринбурге. Свое предложение глава региона озвучил, выступая с докладом на заседании президиума Госсовета по видеосвязи.

«Ежегодно при поддержке Минстроя России мы проводим в Екатеринбурге международный строительный форум 100+ TechnoBuild. В этом году впервые будет организована новая секция „Производство строительных материалов“. Уверен, что это мероприятие будет полезным для дальнейшего развития строительной отрасли и приглашаю всех — вас, уважаемый Владимир Владимирович, и вас, коллеги, принять участие в работе этого форума», — объявил Куйвашев, заканчивая шестиминутный отчет о строительной сфере.

В ответ Путин лишь поблагодарил губернатора за выступление и заверил, что все предложения Куйвашева по улучшению сферы строительства будут учтены. Приглашение в Екатеринбург президент оставил без ответа.

Форум 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 октября. На мероприятии ждут министра строительства РФ Ирека Файзуллина, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, профильных чиновников и экспертов. Ожидается, что участниками выставки станут крупнейшие девелоперские компании.