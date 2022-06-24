Число погибших при падении Ил-76 в Рязани возросло до четырех

Самолет упал из-за загоревшегося двигателя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказал источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех жертвах катастрофы.

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Самолет летел по маршруту Белгород-Оренбург и остановился на дозаправку в рязанской авиабазе «Дягилево».

О падении воздушного судна в Рязани стало известно 24 июня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения Ил-76 стала неисправность двигателя. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту было десять человек, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о трех погибших.