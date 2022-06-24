Число погибших при падении Ил-76 в Рязани возросло до четырех

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, ил-76, самолет
Самолет упал из-за загоревшегося двигателя Фото:

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказал источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех жертвах катастрофы.

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Самолет летел по маршруту Белгород-Оренбург и остановился на дозаправку в рязанской авиабазе «Дягилево».

О падении воздушного судна в Рязани стало известно 24 июня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения Ил-76 стала неисправность двигателя. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту было десять человек, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о трех погибших.

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В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, рассказал источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех жертвах катастрофы. «Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Самолет летел по маршруту Белгород-Оренбург и остановился на дозаправку в рязанской авиабазе «Дягилево». О падении воздушного судна в Рязани стало известно 24 июня. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что причиной крушения Ил-76 стала неисправность двигателя. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту было десять человек, сообщает Пятый канал. Ранее было известно о трех погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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