Акционеры «РУСАЛа» останутся без дивидендов

Прибыль «РУСАЛа» не будет распределена между акционерами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Годовое собрание акционеров «РУСАЛ» (Свердловская область) приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами по итогам 2021 года. Поддержало данное решение 66% человек, против выступили 28%. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении собрания акционеров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании. «Низкий доход влечет за собой автоматическое снижение дивидендных выплат», — говорил эксперт.