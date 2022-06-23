23 июня 2022

Акционеры «РУСАЛа» останутся без дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, русал, каски, спецодежда, рабочие
Прибыль «РУСАЛа» не будет распределена между акционерами Фото:

Годовое собрание акционеров «РУСАЛ» (Свердловская область) приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами по итогам 2021 года. Поддержало данное решение 66% человек, против выступили 28%. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении собрания акционеров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании. «Низкий доход влечет за собой автоматическое снижение дивидендных выплат», — говорил эксперт.

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Годовое собрание акционеров «РУСАЛ» (Свердловская область) приняло решение не распределять прибыль и дивиденды между акционерами по итогам 2021 года. Поддержало данное решение 66% человек, против выступили 28%. Информация об этом опубликована на сайте раскрытия информации «Интерфакс». «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о нераспределении полученной прибыли по итогам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать», — говорится в решении собрания акционеров. Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании. «Низкий доход влечет за собой автоматическое снижение дивидендных выплат», — говорил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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