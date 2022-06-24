Приговоренный к казни наемник раскаялся и попросил прощения

24 июня 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Наемника Эйдена Аслина приговорили к смертной казни Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский наемник Эйден Аслин, которого в Донецкой народной республике осудили на смертную казнь, попросил прощения у жителей Донбасса и раскаялся. Об этом Аслин сообщил в видеообращении, которое записал из тюрьмы в Донецке. «После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск. Бог свидетель — мне действительно жаль. Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», — передает РИА «Новости» слова Аслина. Эйден Аслин, а также другие наемники из Великобритании и Марокко были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР. На суде все наемники признали свою вину и заявили, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». Власти ДНР заявили, что наемники, попавшие в плен, не подлежат обмену. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Британский наемник Эйден Аслин, которого в Донецкой народной республике осудили на смертную казнь, попросил прощения у жителей Донбасса и раскаялся. Об этом Аслин сообщил в видеообращении, которое записал из тюрьмы в Донецке. «После всего, через что я прошел вчера, все что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск. Бог свидетель — мне действительно жаль. Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной», — передает РИА «Новости» слова Аслина. Эйден Аслин, а также другие наемники из Великобритании и Марокко были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР. На суде все наемники признали свою вину и заявили, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ воюют сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». Власти ДНР заявили, что наемники, попавшие в плен, не подлежат обмену.