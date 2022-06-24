Из-за непогоды в ЯНАО отменяют мероприятия

Власти в соцсетях рекомендуют следить за актуальной информацией о погоде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Салехарде и Надымском районе из-за погодных условий отменяют ряд мероприятий. Об этом власти сообщают в соцсетях.

«Запланированные на сегодня спортивные мероприятия: велопробег „Надым, вперед“, турнир по волейболу среди дворовых команд и гонки на катамаранах „Шевели веслами“, переносятся из-за погодных условий. Дату и время проведения обязательно сообщим дополнительно», — отмечается в telegram-канале администрации Надымского района.

«Работа мобильной игровой площадки „Игротека в каждый двор“ из-за погодных условий отменяется», — сообщается на странице администрации Салехарда в соцсети «ВКонтакте». Также в мэрии отметили, что мероприятия, запланированные на озере Лебяжьем с 15:00 пока остаются без изменений. Пользователям соцсетей порекомендовали следить за информацией.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО на выходных ожидается ураган. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, скорость ветра будет достигать до 20 м/с. Местами возможен дождь.