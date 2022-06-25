В Совете при Минобороны нашли способ лишить Украину оружия из ЕС

Уничтожение транспортной инфраструктуры Украины официально не запланировано, сказал Игорь Коротченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружения на Украину полностью прекратятся как минимум на три месяца в случае полной остановки железнодорожного сообщения внутри страны и обрушении мостов. Об этом URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три. А дальше пусть на себе тащат все из Польши и Румынии. А мы на это посмотрим. Возможно, на каком-то этапе такое решение будет принято», — сказал Игорь Коротченко.

По его словам, необходимо готовиться к самым худшим исходам, чтобы предотвратить их. «Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», — отметил военный эксперт.

Член Общественного совета при Минобороны объяснил, что американское оружие способно поражать более дальние цели. «Что значит системы реактивного залпового огня. Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», — предупредил полковник запаса.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как объяснил российский лидер, это было необходимо для защиты жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны националистов. Страны Запада начали поставку оружия Украине. Так, 23 июня, на Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом украинский министр обороны Алексей Резников остался недоволен, поскольку просьба Киева о предоставлении современных самолетов и танков ВСУ не была выполнена.

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