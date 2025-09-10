На Камчатке на уроке физкультуры умерла школьница

Трагедия произошла во время урока физкультуры, который проходил на школьном стадионе
Трагедия произошла во время урока физкультуры, который проходил на школьном стадионе

В школе на Камчатке на уроке физкультуры умерла 15-летняя ученица. Об этом сообщает Минздрав края.

«Трагические новости пришли из Елизовской школы №2. Сегодня в школе скончалась 15-летняя ученица», — говорится в официальном telegram-канале Минздрава. Предварительно, трагедия произошла во время урока физкультуры, который проходил на школьном стадионе. Девочке внезапно стало плохо, она потеряла сознание прямо на занятии.

Прибывшие на место медики констатировали у школьницы клиническую смерть. Причины будут установлены только после проведения медицинской экспертизы. Прокуратура Камчатского края начала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области 14-летний ученик скончался вскоре после праздничной линейки, посвященной началу учебного года. Трагический случай произошел 1 сентября, когда подросток вернулся домой.

