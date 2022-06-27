Челябинские полицейские установили стрелявшего в собаку в Озерске

Полицейские Озерска установили мужчину, который 23 июня выстрелил в собаку на глазах у зоозащитников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МД России по Челябинской области, полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей.
«Сообщение о том, что возле приюта для животных слышен выстрел и ранена собака, поступило днем 23 июня. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые собрали первоначальный материал, опросили свидетелей. Также был установлен стрелявший», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.
На месте были изъяты оружие и патроны, их направили на экспертизу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее зоозащитники из Озерска рассказали о человеке, который на их глазах расстрелял из ружья безобидную собаку. По их словам, это была не единственная жертва живодера. Его ферма возле приюта «Дог Хаус» завалена трупами замученных животных.
Полицейские Озерска установили мужчину, который 23 июня выстрелил в собаку на глазах у зоозащитников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МД России по Челябинской области, полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей. «Сообщение о том, что возле приюта для животных слышен выстрел и ранена собака, поступило днем 23 июня. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые собрали первоначальный материал, опросили свидетелей. Также был установлен стрелявший», — сообщили в пресс-службе полицейского главка. На месте были изъяты оружие и патроны, их направили на экспертизу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Ранее зоозащитники из Озерска рассказали о человеке, который на их глазах расстрелял из ружья безобидную собаку. По их словам, это была не единственная жертва живодера. Его ферма возле приюта «Дог Хаус» завалена трупами замученных животных.