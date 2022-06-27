Челябинские полицейские установили стрелявшего в собаку в Озерске

Полицейские проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские Озерска установили мужчину, который 23 июня выстрелил в собаку на глазах у зоозащитников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МД России по Челябинской области, полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей.

«Сообщение о том, что возле приюта для животных слышен выстрел и ранена собака, поступило днем 23 июня. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые собрали первоначальный материал, опросили свидетелей. Также был установлен стрелявший», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

На месте были изъяты оружие и патроны, их направили на экспертизу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее зоозащитники из Озерска рассказали о человеке, который на их глазах расстрелял из ружья безобидную собаку. По их словам, это была не единственная жертва живодера. Его ферма возле приюта «Дог Хаус» завалена трупами замученных животных.