В челябинском районе запретили фильм про магнитогорского маньяка

Съемки фильма завершились в конце прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Агаповском районе Челябинской области запретили показывать фильм «Лифтер. Покаяние», рассказывающий историю «последнего маньяка в СССР» магнитогорца Дмитрия Гридина. Как написал на своей странице в социальных сетях генеральный продюсер картины Андрей Рябцев, причиной отказа в прокате стала личная неприязнь со стороны агаповских чиновников.

«В Магнитогорске прокат прошел успешно. Ну что происходит в Агаповке, я в шоке, такое чувство, что я заставляю некоторых чиновников, чтобы они его показали. Сейчас дефицит кино в стране, а Агаповке безразлично», — написал Рябцев на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Рябцева фильм «Лифтер. Покаяние» является первым полнометражным художественным фильмом, снятым в Челябинской области. Продюсер просит поддержать его проект.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации Агаповского района. Там попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответа на него не последовало.

История фильма описывает реальные случаи, происходившие в Магнитогорске в конце 80-х годов прошлого века. Тогда 21-летний студент Дмитрий Гридин жестоко убил трех несовершеннолетних девушек. Еще четверо чудом остались в живых. Всех своих жертв Гридин подстерегал в лифтах многоэтажных домов, резал их ножом или душил, и относил тела на чердаки. Маньяка хотели расстрелять, однако в связи с распадом Советского Союза оглашение приговора затянулось, и в итоге Гридина отправили пожизненно на остров «Огненный». В колонии, прозванной «вологодским пятаком», Гридин несколько раз подавал апелляцию о досрочном освобождении, но суд отклонил все прошения заключенного.

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