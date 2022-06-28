Свердловчанку обвинили в похищении у банка 1,5 млн рублей

29 июня 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Свердловчанку доставили в Первоуральский городской суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу Первоуральска обвинили в краже около полутора миллионов у банка, в котором она работала и отвечала за перевод средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемая, являясь заведующей отдела кассовых операций одного из банков, совершала приходные и расходные операции, после чего удаляла их из системы, присваивая денежные средства», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанка предположительно украла у банка около 1,5 млн рублей. Обвинение считает, что свердловчанка вносила в систему банка ложные данные. В частности, ей удавалось получить деньги с помощью махинаций с ветхими купюрами. Женщина предстанет перед Первоуральским городским судом. По версии следствия, свердловчанка крала деньги около пяти лет. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительницу Первоуральска обвинили в краже около полутора миллионов у банка, в котором она работала и отвечала за перевод средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемая, являясь заведующей отдела кассовых операций одного из банков, совершала приходные и расходные операции, после чего удаляла их из системы, присваивая денежные средства», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанка предположительно украла у банка около 1,5 млн рублей. Обвинение считает, что свердловчанка вносила в систему банка ложные данные. В частности, ей удавалось получить деньги с помощью махинаций с ветхими купюрами. Женщина предстанет перед Первоуральским городским судом. По версии следствия, свердловчанка крала деньги около пяти лет.