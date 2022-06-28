28 июня 2022

Свердловчанку обвинили в похищении у банка 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанку доставили в Первоуральский городской суд Фото:

Жительницу Первоуральска обвинили в краже около полутора миллионов у банка, в котором она работала и отвечала за перевод средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемая, являясь заведующей отдела кассовых операций одного из банков, совершала приходные и расходные операции, после чего удаляла их из системы, присваивая денежные средства», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанка предположительно украла у банка около 1,5 млн рублей.

Обвинение считает, что свердловчанка вносила в систему банка ложные данные. В частности, ей удавалось получить деньги с помощью махинаций с ветхими купюрами.

Женщина предстанет перед Первоуральским городским судом. По версии следствия, свердловчанка крала деньги около пяти лет.

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Жительницу Первоуральска обвинили в краже около полутора миллионов у банка, в котором она работала и отвечала за перевод средств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемая, являясь заведующей отдела кассовых операций одного из банков, совершала приходные и расходные операции, после чего удаляла их из системы, присваивая денежные средства», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что свердловчанка предположительно украла у банка около 1,5 млн рублей. Обвинение считает, что свердловчанка вносила в систему банка ложные данные. В частности, ей удавалось получить деньги с помощью махинаций с ветхими купюрами. Женщина предстанет перед Первоуральским городским судом. По версии следствия, свердловчанка крала деньги около пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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