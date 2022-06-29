Клишас: Норвегия рискует лишиться Шпицбергена из-за санкций

После отказа Норвегии перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном (самая северная часть страны) суверенитет скандинавской страны над архипелагом находится под большим вопросом. Об этом в своем telegram-канале высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Поначалу, он сослался на сообщение сенатора РФ Константина Косачева. Тот обвинил норвежскую сторону в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международный статус архипелага в плане перевозки грузов. Косачев заявил, что отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения.
«Переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Суверенитет в современном мире это уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан», — пишет Клишас. Он подытоживает, что граждане России на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере
Ранее Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». «Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило МИД Норвегии. В данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 тысяч российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.
Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.
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После отказа Норвегии перевозить грузы российским поселениям под Шпицбергеном (самая северная часть страны) суверенитет скандинавской страны над архипелагом находится под большим вопросом. Об этом в своем telegram-канале высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поначалу, он сослался на сообщение сенатора РФ Константина Косачева. Тот обвинил норвежскую сторону в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международный статус архипелага в плане перевозки грузов. Косачев заявил, что отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения. «Переводя с дипломатического на юридический — после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Суверенитет в современном мире это уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан», — пишет Клишас. Он подытоживает, что граждане России на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере Ранее Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». «Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило МИД Норвегии. В данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 тысяч российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене. Западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на экономики самих недружественных государств. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.