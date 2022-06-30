Гибелью отца пяти детей в пермском музее занялись в СК

01 июля 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В музее деревянного зодчества реконструируют древние здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Следственном комитете начали проверку по факту смерти рабочего в пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Следователи намерены выяснить все обстоятельства ЧП, в результате которого, по данным источников URA.RU, без отца остались пятеро детей. «Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего при реконструкции строения в музее „Хохловка“. Предварительно установлено, что 30 июня мужчина, осуществляя работы по реконструкции здания на территории архитектурно-этнографического музея „Хохловка“, упал с высоты восьми метров на землю, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, истребовали документы о проводимых работах. Ранее о гибели рабочего рассказал источник URA.RU. по его словам, у погибшего остались жена и пятеро детей. Свою проверку случившегося начала Государственная инспекция труда. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Следственном комитете начали проверку по факту смерти рабочего в пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Следователи намерены выяснить все обстоятельства ЧП, в результате которого, по данным источников URA.RU, без отца остались пятеро детей. «Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего при реконструкции строения в музее „Хохловка“. Предварительно установлено, что 30 июня мужчина, осуществляя работы по реконструкции здания на территории архитектурно-этнографического музея „Хохловка“, упал с высоты восьми метров на землю, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, истребовали документы о проводимых работах. Ранее о гибели рабочего рассказал источник URA.RU. по его словам, у погибшего остались жена и пятеро детей. Свою проверку случившегося начала Государственная инспекция труда.