Новая сеть дешевых супермаркетов откроется в Челябинске

Самые экономные челябинцы смогут закупаться в супермаркетах «Чижик» уже в 2022 году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году откроется сеть супермаркетов низких цен «Чижик». Об этом заявила начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Group Мария Язева.

«В 2022 году мы планируем открываться в Уфе, Екатеринбурге, Перми и Челябинске — четыре новых региона. В первую очередь, нужные нам торговые площади для „Чижика“ — это 250 кв. метров. Как правило, это вторая-третья линия с более дешевой арендой по сравнению с первой линией. Как правило, это населенные районы, но мы понимаем, что благодаря стратегии „Чижика“ мы можем привлекать покупателей и в менее удобные районы для них», — цитирует Язеву издание «Финам».

По словам Язевой, в 2022 году X5 планировала открыть более 300 магазинов в девяти субъектах РФ. В частности, в Перми и Пермском крае «Чижики» могут появиться уже летом. Однако не исключено, что в текущей экономической ситуации магазинов будет больше, чем изначально предполагалось.

В отличие от сетей «Пятерочка и «Перекресток», которыми также управляет X5 Retail Group, магазины сети «Чижик» работают в так называемом формате «жестких дискаунтеров» с существенно более низкими по сравнению с «Пятерочкой» ценами. В самой сети это объясняют минимизацией расходов на рекламу, небольшой численностью персонала и «не раздутым» ассортиментом.