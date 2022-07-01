Синоптики пообещали пермякам конец холодов

На выходные в Пермском крае спрогнозирована переменная облачность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текущий холодный период в Прикамье закончился — «высотный гребень» продвигается на Урал. Температура воздуха продолжит постепенно расти, констатируют специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Пермский край начал постепенный выход из высотной ложбины. В субботу в Пермском крае ожидается переменная облачность (по югу малооблачно), в отдельных районах — небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем от +19 до +24. Ветер северо-западный 1 — 6 м/с», — написано на сайте.

В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой (местами умеренный) дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем от +18 до +23. Ветер северный 2 — 7 м/с с порывами при грозе до 12 м/с.