01 июля 2022

Синоптики пообещали пермякам конец холодов

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, река юрюзань, национальный парк зигальга, хребет зигальга
На выходные в Пермском крае спрогнозирована переменная облачность Фото:

Текущий холодный период в Прикамье закончился — «высотный гребень» продвигается на Урал. Температура воздуха продолжит постепенно расти, констатируют специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Пермский край начал постепенный выход из высотной ложбины. В субботу в Пермском крае ожидается переменная облачность (по югу малооблачно), в отдельных районах — небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем от +19 до +24. Ветер северо-западный 1 — 6 м/с», — написано на сайте.

В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой (местами умеренный) дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем от +18 до +23. Ветер северный 2 — 7 м/с с порывами при грозе до 12 м/с.

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Текущий холодный период в Прикамье закончился — «высотный гребень» продвигается на Урал. Температура воздуха продолжит постепенно расти, констатируют специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». «Пермский край начал постепенный выход из высотной ложбины. В субботу в Пермском крае ожидается переменная облачность (по югу малооблачно), в отдельных районах — небольшой дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем от +19 до +24. Ветер северо-западный 1 — 6 м/с», — написано на сайте. В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой (местами умеренный) дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем от +18 до +23. Ветер северный 2 — 7 м/с с порывами при грозе до 12 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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