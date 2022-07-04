04 июля 2022

Свердловчанин пошел в суд, обидевшись на слово «клоун»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Суд признал, что глава администрации, назвавший свердловчанина клоуном, не нарушил закон Фото:

Свердловчанин подал в суд на чиновника одного из сел Александра Р., который якобы оскорбил мужчину, назвав его клоуном. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Глава местной администрации Александр Р. при людях заявил старосте поселка Борису П., что он „с этим клоуном работать не будет“», — сообщил представитель пресс-службы. Свердловчанин просил взыскать с главы местной администрации 12 тысяч рублей. Однако Свердловский облсуд отказал ему, не посчитав слово «клоун» противозаконным.

Борис П. рассказал, что обидное высказывание вызвало у него проблемы со здоровьем. Ему даже пришлось идти к врачу.

Сначала Пригородный суд Свердловской области частично удовлетворил требования Бориса П. Однако апелляция поставила точку в споре.

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Свердловчанин подал в суд на чиновника одного из сел Александра Р., который якобы оскорбил мужчину, назвав его клоуном. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Глава местной администрации Александр Р. при людях заявил старосте поселка Борису П., что он „с этим клоуном работать не будет“», — сообщил представитель пресс-службы. Свердловчанин просил взыскать с главы местной администрации 12 тысяч рублей. Однако Свердловский облсуд отказал ему, не посчитав слово «клоун» противозаконным. Борис П. рассказал, что обидное высказывание вызвало у него проблемы со здоровьем. Ему даже пришлось идти к врачу. Сначала Пригородный суд Свердловской области частично удовлетворил требования Бориса П. Однако апелляция поставила точку в споре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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