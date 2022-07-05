Свердловчанка заплатила за новые зубы 660 тысяч и перестала есть. «Перспектива — вставная челюсть»

05 июля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Пока пациентка и представители клиники не пришли к консенсусу (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбурженка Елена Качула обвинила стоматологическую клинику «Центр лечения заболевания парадонта» в некачественном исправлении прикуса, за который она заплатила почти 700 тысяч рублей и после которого не может нормально питаться, спать и страдает от сильных болей. В свою очередь, директор клиники Людмила Уварова заявила URA.RU, что пациентка занимается потребительским экстремизмом и является неадекватной. Лечение Елена Качула обратилась в частную клинику в декабре прошлого года по поводу кариеса и с желанием поставить имплант. Доктор Максим Кейсер во время приема предложил пациентке заодно исправить и неправильный прикус с помощью коронок. «У меня всегда был комплекс из-за моего прикуса, поэтому я согласилась, подписала документы. Мне сделали депульпирование 17 зубов — то есть полностью удалили нервы, обточили зубы, надели коронки, увеличили таким образом размер зубов и вывели в правильный прикус. Я была такая довольная, счастливая!», — вспоминает Елена Качула. Боли Однако через два месяца у пациентки начались сильные боли, она перестала нормально питаться и спать. В клинике женщине предложили снять с верхнего ряда зубов постоянные коронки и заменить их на временные. С ними Елена ходит с февраля по сей день. «Болят уже не только зубы, болит шея, спина, суставы, я похудела на восемь килограммов, стесняюсь выходить на улицу. С новым прикусом мне некомфортно, зубы толком не смыкаются, жевать трудно и больно. А свой природный прикус мне уже не вернуть — зубы обточены сильно. Перспектива — вставная челюсть. Это как страшный сон!», — сокрушается 45-летняя женщина. Конфликт По ее словам, в клинике отказываются помочь решить проблему и признать, что установка коронок была выполнена некачественно и без должного предварительного обследования. В распоряжении редакции имеется аудиозапись разговора пациентки с директором клиники Людмилой Уваровой, где последняя говорит, что у Качулы от природы «уродский прикус». «У дамы немножко плохо с головой, она не совсем адекватная. Мы не можем сказать, что все сделали на сто процентов, но для этого есть информированное согласие, где прописано, какие могут быть осложнения. Четыре зуба там надо перелечить. Она в здравом рассудке подписала согласие, а потом сказала, что ее загипнотизировали и сделали с ней вот такое под наркозом и забрали под наркозом деньги», — прокомментировала ситуацию руководитель «Центра лечения заболевания парадонта» Людмила Уварова. Стоматолог добавила, что клиника не отказывает пациентке в лечении и даже готова вернуть потраченные деньги. «Но боюсь, что на этом дама не остановится, ее задача взять с меня 2,5 млн, чтобы лечиться в другой клинике. Это потребительский экстремизм», — считает Уварова. Она подчеркнула, что ее репутация как доктора и репутация клиники безупречны. Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая за миллион вылечила здоровые зубы, после чего перестала есть и похудела на восемь килограммов. Пенсионерка обратилась в суд и вернула себе 1,7 млн рублей за неправильно лечение. Так выглядел прикус Елены до лечения Фото: Елена Качула Так Елена выглядела с новыми постоянными коронками сразу после лечения Фото: Елена Качула Так выглядит ее прикус сейчас со временными коронками на верхних зубах Фото: Елена Качула Так теперь выглядят зубы Елены без коронок Фото: Елена Качула Так Елена выглядела до обращения в клинику Фото: Елена Качула Из-за проблем с зубами она похудела на 8 килограммов Фото: Елена Качула Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбурженка Елена Качула обвинила стоматологическую клинику «Центр лечения заболевания парадонта» в некачественном исправлении прикуса, за который она заплатила почти 700 тысяч рублей и после которого не может нормально питаться, спать и страдает от сильных болей. В свою очередь, директор клиники Людмила Уварова заявила URA.RU, что пациентка занимается потребительским экстремизмом и является неадекватной. Лечение Елена Качула обратилась в частную клинику в декабре прошлого года по поводу кариеса и с желанием поставить имплант. Доктор Максим Кейсер во время приема предложил пациентке заодно исправить и неправильный прикус с помощью коронок. «У меня всегда был комплекс из-за моего прикуса, поэтому я согласилась, подписала документы. Мне сделали депульпирование 17 зубов — то есть полностью удалили нервы, обточили зубы, надели коронки, увеличили таким образом размер зубов и вывели в правильный прикус. Я была такая довольная, счастливая!», — вспоминает Елена Качула. Боли Однако через два месяца у пациентки начались сильные боли, она перестала нормально питаться и спать. В клинике женщине предложили снять с верхнего ряда зубов постоянные коронки и заменить их на временные. С ними Елена ходит с февраля по сей день. «Болят уже не только зубы, болит шея, спина, суставы, я похудела на восемь килограммов, стесняюсь выходить на улицу. С новым прикусом мне некомфортно, зубы толком не смыкаются, жевать трудно и больно. А свой природный прикус мне уже не вернуть — зубы обточены сильно. Перспектива — вставная челюсть. Это как страшный сон!», — сокрушается 45-летняя женщина. Конфликт По ее словам, в клинике отказываются помочь решить проблему и признать, что установка коронок была выполнена некачественно и без должного предварительного обследования. В распоряжении редакции имеется аудиозапись разговора пациентки с директором клиники Людмилой Уваровой, где последняя говорит, что у Качулы от природы «уродский прикус». «У дамы немножко плохо с головой, она не совсем адекватная. Мы не можем сказать, что все сделали на сто процентов, но для этого есть информированное согласие, где прописано, какие могут быть осложнения. Четыре зуба там надо перелечить. Она в здравом рассудке подписала согласие, а потом сказала, что ее загипнотизировали и сделали с ней вот такое под наркозом и забрали под наркозом деньги», — прокомментировала ситуацию руководитель «Центра лечения заболевания парадонта» Людмила Уварова. Стоматолог добавила, что клиника не отказывает пациентке в лечении и даже готова вернуть потраченные деньги. «Но боюсь, что на этом дама не остановится, ее задача взять с меня 2,5 млн, чтобы лечиться в другой клинике. Это потребительский экстремизм», — считает Уварова. Она подчеркнула, что ее репутация как доктора и репутация клиники безупречны. Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая за миллион вылечила здоровые зубы, после чего перестала есть и похудела на восемь килограммов. Пенсионерка обратилась в суд и вернула себе 1,7 млн рублей за неправильно лечение.