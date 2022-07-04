Челябинский топ-блогер оценил услуги московских сиделок

Блогер Дмитрий Масленников занесит компании, которые предоставляют некачественные услуги в «черный список» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Топ-блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников в шоу телеканала «Пятница» оценил услуги московских сиделок. Блогер составил свой черный список компаний, предоставляющих некачественный сервис по уходу за людьми.

«Сегодня я лично выясню можно ли сиделкам доверить заботу о близком человеке. Я честно вам скажу, что меня безумно пугают истории, связанные с этой профессией», — сообщил блогер в эфире программы «Черный список».

Свою проверку съемочная группа начала с сиделки, которая отказалась от оплаты своего труда. Женщина должна была проследить за пожилым человеком, который якобы страдает потерей памяти. Женщина не смогла справиться со своими обязанностями на все 100%, однако Масленников не стал заносить ее в свой список.

Следующими на очереди были сиделки в среднем и дорогом ценовом сегменте. Им нужно было проследить за человеком со сломанными руками и несостоятельной бабушкой. В ходе программы сиделки не справились с теми заданиями, которые им оставили заказчики, и были занесены в черный список.

Ранее блогер проверил качество услуг мастеров по ремонту холодильников. Одним из мастеров оказался мошенник, который пытался взять с хозяйки 35 тысяч рублей за исправный бытовой прибор. За попытку обмана клиента Масленников занес нерадивого мастера в «чернейший» список проекта.