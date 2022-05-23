Госдума рассмотрит проект о реформе пенсий до конца июля

24 мая 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Это планируется сделать до 31 июля, сообщил Анатолий Аксаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом доложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и Центральный банком РФ, должен поступить в Госдуму в текущем году. Анатолий Аксаков не исключил, что это произойдет в период до 31 июля. По его словам, обсуждения законопроекта проходили, основные разногласия были устранены. Планы по налоговым вычетам в размере 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн рублей сохраняются. В настоящее время обсуждения концепции продолжаются. При этом источники «Известий» уверены, что в 2022 реформа принята не будет. Собеседник издания, близкий к регулятору сообщил, что решение по законопроекту еще не приняли и вряд ли будет принято в этом году. В пресс-службах Минфина и ЦБ ситуацию пока никак не прокомментировали. В пресс-службе ПФР воздержались от комментариев. Еще в начале года федеральный чиновник говорил о том, что в этом году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб это подтвердила, дополнив, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться.

Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом доложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и Центральный банком РФ, должен поступить в Госдуму в текущем году. Анатолий Аксаков не исключил, что это произойдет в период до 31 июля. По его словам, обсуждения законопроекта проходили, основные разногласия были устранены. Планы по налоговым вычетам в размере 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн рублей сохраняются. В настоящее время обсуждения концепции продолжаются. При этом источники «Известий» уверены, что в 2022 реформа принята не будет. Собеседник издания, близкий к регулятору сообщил, что решение по законопроекту еще не приняли и вряд ли будет принято в этом году. В пресс-службах Минфина и ЦБ ситуацию пока никак не прокомментировали. В пресс-службе ПФР воздержались от комментариев. Еще в начале года федеральный чиновник говорил о том, что в этом году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб это подтвердила, дополнив, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться.