В Екатеринбурге разыскивают родителей потерявшегося мальчика. Он гулял в три часа ночи один

08 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Разыскиваются родители мальчика 3-5 лет, которого нашли ночью в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге организовали поиски родителей мальчика, которого ночью нашли на перекрестке улиц Вилонова и Учителей в Пионерском микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД России, ребенка в три часа ночи обнаружил прохожий, который привел мальчика в отделение. «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску законных представителей ребенка и просит всех, кто узнал этого мальчика, сообщать по телефонам +7 902 257 82 14, 356-42-03, 294-14-94 или 02. На вид мальчику от трех до пяти лет, он не разговаривает и не может назвать свое имя», — сообщили в ведомстве. Ребенок одет в желтую футболку. Также на нем темно-синие шорты с розовыми сердечками и желтые тапки. Ранее URA.RU сообщало о случае в селе Малобрусянское (Свердловской области), где 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина С. из Екатеринбурга. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Прорыв» и отдел полиции Заречного. Позже женщину нашли живой. Маленький мальчик был найден на улице в Екатеринбурге Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге организовали поиски родителей мальчика, которого ночью нашли на перекрестке улиц Вилонова и Учителей в Пионерском микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД России, ребенка в три часа ночи обнаружил прохожий, который привел мальчика в отделение. «Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску законных представителей ребенка и просит всех, кто узнал этого мальчика, сообщать по телефонам +7 902 257 82 14, 356-42-03, 294-14-94 или 02. На вид мальчику от трех до пяти лет, он не разговаривает и не может назвать свое имя», — сообщили в ведомстве. Ребенок одет в желтую футболку. Также на нем темно-синие шорты с розовыми сердечками и желтые тапки. Ранее URA.RU сообщало о случае в селе Малобрусянское (Свердловской области), где 18 июня без вести пропала мать двоих детей, 35-летняя Кристина С. из Екатеринбурга. Ее поисками занимались волонтеры отряда «Прорыв» и отдел полиции Заречного. Позже женщину нашли живой.