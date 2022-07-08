В деле водителя экс-главаря свердловской ОПГ нашли нестыковки

08 июля 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Насими Мамедов 8 июля не смог добиться выхода из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деле бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, есть много нестыковок, которые могут указывать на невиновность подозреваемого. Об этом URA.RU рассказал адвокат Николай Баторский. «По версии следствия, он убил человека за 10 тысяч долларов. 20 лет назад это были очень большие деньги, а он на тот момент еще был студентом», — рассказал Баторский, посчитав, что если бы Мамедов действительно получил эти деньги, то потратил бы их на машину, квартиру или другие дорогие вещи, которые можно было бы найти, однако следователям сделать этого пока не удалось. Также адвокат рассказал, что силовики спустя несколько месяцев нахождения Мамедова в СИЗО до сих пор не допросили его мать, сестру, близких и друзей, которые могут рассказать, замечали ли богатство Мамедова. Вместо этого, по словам защитника, силовики занимаются процессуальными задачами. Кроме этого, Баторский не согласился с действиями следователей, которые заново расследуют картину убийства вместо доказывания виновности Мамедова. «Если человека ловят через 20 лет после убийства, то должна быть собрана уже масса доказательств (если он виновен). А у нас ситуация такая, что только после задержания Мамедова назначили экспертизу трупа», — рассказал Баторский. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU сообщили, что судья 8 июля рассмотрел апелляцию Мамедова и принял решение оставить его под стражей. Адвокат просил выпустить подозреваемого из СИЗО. Журналист агентства направил запрос в Следственный комитет России. Ответа на момент публикации не поступало. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока (находится под домашним арестом по тому же делу). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В деле бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, есть много нестыковок, которые могут указывать на невиновность подозреваемого. Об этом URA.RU рассказал адвокат Николай Баторский. «По версии следствия, он убил человека за 10 тысяч долларов. 20 лет назад это были очень большие деньги, а он на тот момент еще был студентом», — рассказал Баторский, посчитав, что если бы Мамедов действительно получил эти деньги, то потратил бы их на машину, квартиру или другие дорогие вещи, которые можно было бы найти, однако следователям сделать этого пока не удалось. Также адвокат рассказал, что силовики спустя несколько месяцев нахождения Мамедова в СИЗО до сих пор не допросили его мать, сестру, близких и друзей, которые могут рассказать, замечали ли богатство Мамедова. Вместо этого, по словам защитника, силовики занимаются процессуальными задачами. Кроме этого, Баторский не согласился с действиями следователей, которые заново расследуют картину убийства вместо доказывания виновности Мамедова. «Если человека ловят через 20 лет после убийства, то должна быть собрана уже масса доказательств (если он виновен). А у нас ситуация такая, что только после задержания Мамедова назначили экспертизу трупа», — рассказал Баторский. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU сообщили, что судья 8 июля рассмотрел апелляцию Мамедова и принял решение оставить его под стражей. Адвокат просил выпустить подозреваемого из СИЗО. Журналист агентства направил запрос в Следственный комитет России. Ответа на момент публикации не поступало. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока (находится под домашним арестом по тому же делу).