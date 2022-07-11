Украина вслед за экс-главой Польши фантазирует о «развале России»

11 июля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что увидит «развал РФ» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Власти Украины вслед за экс-главой Польши фантазируют о «развале России». Во время конференции Forbes «Строим вместе», министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обязательно увидит при жизни «развал России» и «парад суверенитетов». «Парад суверенитетов» в России и развал страны — это самый длинный сценарий, но мы обязательно его увидим при жизни», — приводит слова Резникова украинское издание Блиц. Ранее бывший президент Польши Лех Валенс заявил, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Леха Валенсу с советским маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Украины вслед за экс-главой Польши фантазируют о «развале России». Во время конференции Forbes «Строим вместе», министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обязательно увидит при жизни «развал России» и «парад суверенитетов». «Парад суверенитетов» в России и развал страны — это самый длинный сценарий, но мы обязательно его увидим при жизни», — приводит слова Резникова украинское издание Блиц. Ранее бывший президент Польши Лех Валенс заявил, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Леха Валенсу с советским маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале.