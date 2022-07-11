Захарова сравнила Валенсу с Чикатило из-за плана «расчленить РФ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Экс-президент Польши Лех Валенс считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Лех Валенса с маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова. Ее пост связан с недавним предложением экс-президента Польши «сократить Россию до 50 миллионов человек»

Ранее URA.RU сообщало о том, как Лех Валенс заявлял, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире.

Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Лех Валенса с маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова. Ее пост связан с недавним предложением экс-президента Польши «сократить Россию до 50 миллионов человек» Ранее URA.RU сообщало о том, как Лех Валенс заявлял, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире. Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...