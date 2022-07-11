Захарова сравнила Валенсу с Чикатило из-за плана «расчленить РФ»

11 июля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Экс-президент Польши Лех Валенс считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Фото: Анна Майорова © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Лех Валенса с маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова. Ее пост связан с недавним предложением экс-президента Польши «сократить Россию до 50 миллионов человек» Ранее URA.RU сообщало о том, как Лех Валенс заявлял, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире. Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила бывшего президент Польши Лех Валенса с маньяком Андреем Чикатило. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова. Ее пост связан с недавним предложением экс-президента Польши «сократить Россию до 50 миллионов человек» Ранее URA.RU сообщало о том, как Лех Валенс заявлял, что Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире. Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».