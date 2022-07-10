Экс-президент Польши призвал расчленить и сократить РФ до 50 млн

Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. С таким предложением выступил бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса.
«Необходимо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — приводит слова Валенса издание Le Figaro. По словам политика, против России «должны восстать» 60 народов, которые были включены в ее состав в ходе исторического процесса.
Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире. Кроме того, политик предполагает, что мир снова будет поделен на две части: на одной стороне Запад и НАТО, а на другой — Россия и Китай.
Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».
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Российскую Федерацию необходимо расчленить путем отделения входящих в нее народов, при этом сократив население страны до 50 миллионов. С таким предложением выступил бывший президент Польши и основатель партии «Солидарность» Лех Валенса. «Необходимо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — приводит слова Валенса издание Le Figaro. По словам политика, против России «должны восстать» 60 народов, которые были включены в ее состав в ходе исторического процесса. Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире. Кроме того, политик предполагает, что мир снова будет поделен на две части: на одной стороне Запад и НАТО, а на другой — Россия и Китай. Ранее американские чиновники рассмотрели план о «разделе» России. Он предусматривает создание многочисленных государственных образований на территории страны. Речь идет о «Российской Республике, Коми, Уральской Республике, Сибирской Республике и других».