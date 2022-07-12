На севере Пермского края ищут утонувшего молодого человека

13 июля 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Спасатели объявили о сборе волонтеров для поиска погибшего Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чердынском муниципальном округе Пермского края объявлен сбор волонтеров на поиски тела погибшего жителя. 22-летний молодой человек утонул в реке Колва, сообщается в паблике «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «12 июля, около 18 часов вечера, на реке Колва утонул молодой человек в возрасте 22 лет (около устья р. Москавица). Проводятся поисковые работы спасателями. Неравнодушных жителей к этой трагедии просим откликнуться и оказать помощь в поиске утонувшего. Будем признательны жителям, имеющим плавсредства (лодка с мотором)», — сказано в сообщении. Колва является притоком реки Вишеры и одной из самых протяженных рек Пермского края. Длина реки составляет 460 километров. URA.RU также рассказывало, что 12 июля в селе Никулино Добрянского городского округа утонул 15-летний подросток. Днем ранее на реке Ирень в деревне Уразметьево утонула 12-летняя девочка. Также несколько человек погибло в водоемах края в минувшие выходные.

В Чердынском муниципальном округе Пермского края объявлен сбор волонтеров на поиски тела погибшего жителя. 22-летний молодой человек утонул в реке Колва, сообщается в паблике «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». «12 июля, около 18 часов вечера, на реке Колва утонул молодой человек в возрасте 22 лет (около устья р. Москавица). Проводятся поисковые работы спасателями. Неравнодушных жителей к этой трагедии просим откликнуться и оказать помощь в поиске утонувшего. Будем признательны жителям, имеющим плавсредства (лодка с мотором)», — сказано в сообщении. Колва является притоком реки Вишеры и одной из самых протяженных рек Пермского края. Длина реки составляет 460 километров. URA.RU также рассказывало, что 12 июля в селе Никулино Добрянского городского округа утонул 15-летний подросток. Днем ранее на реке Ирень в деревне Уразметьево утонула 12-летняя девочка. Также несколько человек погибло в водоемах края в минувшие выходные.