На севере Пермского края ищут утонувшего молодого человека

В Чердынском муниципальном округе Пермского края объявлен сбор волонтеров на поиски тела погибшего жителя. 22-летний молодой человек утонул в реке Колва, сообщается в паблике «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте».
«12 июля, около 18 часов вечера, на реке Колва утонул молодой человек в возрасте 22 лет (около устья р. Москавица). Проводятся поисковые работы спасателями. Неравнодушных жителей к этой трагедии просим откликнуться и оказать помощь в поиске утонувшего. Будем признательны жителям, имеющим плавсредства (лодка с мотором)», — сказано в сообщении.
Колва является притоком реки Вишеры и одной из самых протяженных рек Пермского края. Длина реки составляет 460 километров.
URA.RU также рассказывало, что 12 июля в селе Никулино Добрянского городского округа утонул 15-летний подросток. Днем ранее на реке Ирень в деревне Уразметьево утонула 12-летняя девочка. Также несколько человек погибло в водоемах края в минувшие выходные.
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