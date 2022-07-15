ТАСС: деньги ЕС для Украины закончились в 16 раз быстрее

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Евросоюз выделил на закупку оружия 2 млрд евро Фото:

Деньги, которые Евросоюз выделил на закупку оружия Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Выделенные ЕС на поставки оружия Украине 2 млрд евро были рассчитаны на 7 лет. Но они израсходованы за 5 месяцев», — пишет ТАСС.

Евросоюз значительно увечил финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9. По информации Financial Times, Украине необходимо получать от Запада 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицит бюджета, пишет RT.

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Деньги, которые Евросоюз выделил на закупку оружия Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники. «Выделенные ЕС на поставки оружия Украине 2 млрд евро были рассчитаны на 7 лет. Но они израсходованы за 5 месяцев», — пишет ТАСС. Евросоюз значительно увечил финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9. По информации Financial Times, Украине необходимо получать от Запада 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицит бюджета, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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