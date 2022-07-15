ТАСС: деньги ЕС для Украины закончились в 16 раз быстрее

Евросоюз выделил на закупку оружия 2 млрд евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деньги, которые Евросоюз выделил на закупку оружия Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Выделенные ЕС на поставки оружия Украине 2 млрд евро были рассчитаны на 7 лет. Но они израсходованы за 5 месяцев», — пишет ТАСС.

Евросоюз значительно увечил финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9. По информации Financial Times, Украине необходимо получать от Запада 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицит бюджета, пишет RT.