Новый глава Лисичанска рассказал, с чего начнет работу в городе

Андрей Скорый является уроженцем Лисичанска и участвовал в его освобождении Фото: ЛуганскИнформЦентр

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лисичанск способен стать локомотивом Луганской народной республики (ЛНР), так как раньше считался кузницей всего Донбасса. Но сначала нужно привести город в порядок, очистить и вывезти весь мусор, восстановить коммуникации. В разговоре с URA.RU новоиспеченный исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый отметил, что у города есть потенциал для достижения целей.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска Андрея Скорого. Таким образом было завершено формирование администраций в республике. Как рассказал Пасечник, Скорый является уроженцем Лисичанска и сам принимал участие в его освобождении.

«Раньше Лисичанск был кузницей Донбасса. Это и стекольная, и горная промышленности, содовый и нефтеперерабатывающий заводы. Город промышленный, люди трудолюбивые, поэтому он должен стать локомотивом республики. Там все было, пока все не вырезали. Потенциал и люди есть», — сказал URA.RU Андрей Скорый.

Первым делом власти начнут приводить город в порядок, подчеркнул собеседник агентства. «Первое — это очистить город и вывезти мусор. Потом свет, вода, газ, прокормить людей. Я еще не проводил каких-то встреча, так как только назначен, но предварительно уже общался. Даже если бы я не был мэром, я работал бы в этом направлении», — уточнил он.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида. 3 июля Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил о полном освобождении Луганской народной республике.

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